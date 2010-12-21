Продвинуть запрос в ТОП10 Яндекса

Сайт был в яндексе на 3 месте по запросу ключи для nod32, за последние недели две он выпал оттуда на 3 страницу, по какой причине не известно, сайт никогда не раскручилвася никаким методами, все статьи на нем уникальны - найти причины и вернуть сайт в топ10, пишите цену и сроки.