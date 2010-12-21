Здравствуйте. Необходима раскрутка группы в Одноклассниках по критериям - город, возраст. Если по городу не слишком много участников, то только по городу. Пишите свои цены, сроки. Спасибо.
Продвинуть запрос в ТОП10 Яндекса
Сайт был в яндексе на 3 месте по запросу ключи для nod32, за последние недели две он выпал оттуда на 3 страницу, по какой причине не известно, сайт никогда не раскручилвася никаким методами, все статьи на нем уникальны - найти причины и вернуть сайт в топ10, пишите цену и сроки.
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