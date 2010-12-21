Нужно сделать перелинковку сайта до утра

Необходимо несколько человек, между которыми я распределю задание:

отыскать в контенте страниц сайта нужные слова (ключевики) и сделать из них ссылки на нужные страницы.

Необходимо к утру сделать ок. 600 ключевиков.

Могу взять 6 человек, по 100 ключевиков на каждого, главное, чтобы быстро!

Оплата - 0.1$ за 2 ключевика, т.к. задание проще не бывает.

Кого заинтересует - прошу в аську: 6 два 6 - 2 восемь 4 - 7 четыре 2