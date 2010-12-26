SEO оптимизация сайта - разовая работа ShopCMS

Здравствуйте. Нужна профессиональная SEO оптимизация сайта www.effectstyle.com.ua (ShopCMS)

Нужно оценить почему в индексе гугла так мало страниц и почему именно они, ведь есть на сайте намного качественнее (например новости)? Возможно - это заморочки цмски ShopCMS, возможно другие...

http://www.google.ru/search?q=site:www.effectstyle.com.ua%2F%26&filter=0&ie=UTF-8&oe=UTF-8

Озвучивайте:

1) перечень работ которые можете предложить Вы (которые улучшат ситуацию)

2) цену и срок выполнения за свои услуги (как будто уже приступаете к работе)

Требование: Большой опыт и результаты SEO-оптимизация, оперативные сроки

Связь: (067)399-66-11 Виктор E-mail: [email protected] ICQ 613702974