Нужен линк-менеджер для расстановки качественных ссылок (анкорных или безанкорных). Расстановка - только вручную на форумах, блогах или в каталогах. В случае с блогами и форумами ссылки должны ставиться в процессе обсуждения, осмысленно и в тему. ...
SEO оптимизация сайта - разовая работа ShopCMS
Здравствуйте. Нужна профессиональная SEO оптимизация сайта www.effectstyle.com.ua (ShopCMS)
Нужно оценить почему в индексе гугла так мало страниц и почему именно они, ведь есть на сайте намного качественнее (например новости)? Возможно - это заморочки цмски ShopCMS, возможно другие...
http://www.google.ru/search?q=site:www.effectstyle.com.ua%2F%26&filter=0&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Озвучивайте:
1) перечень работ которые можете предложить Вы (которые улучшат ситуацию)
2) цену и срок выполнения за свои услуги (как будто уже приступаете к работе)
Требование: Большой опыт и результаты SEO-оптимизация, оперативные сроки
Связь: (067)399-66-11 Виктор E-mail: [email protected] ICQ 613702974
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется человек с программой Sapient Social Submitter для регистрации сайтов в сервисах соц. закладок. Заказ постоянные 2-4 заказа в день, для каждого сайта требуется зарегистрировать новые аккаунты в соц. закладках и разместить в них ссылку. ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, мне нужна регистрация 2х сайтов в : отраслевых каталогах, справочниках трастовых каталогах сайтов. в региональных каталогах и справочниках. частично они уже где-то есть, список ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно вытащить в топы в поисковиках. Яндекс топ 10, Гугл топ5 В Яндексе по 3-м топовым регионам --------------------- ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужно провести комплекс работ по оптимизации и продвижению сайта www.podrobno.uz (в последующем постоянно вести этот проект по удержанию позиций + последующие задачи) Приоритет отдаётся сбалансированному предложению цена-качество. Так как у нас редакция, можем ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Есть интернет-магазин, паралельно развиваем сайт на этническую тематику. Есть общая группа вконтакте, отдельные аккаунты в ЖЖ, твиттере, фэйсбуке. Требуется: -Продолжить по целевой аудитории раскрутку группы Вконтакте http://vkontakte.ru/club5283581 (переименовать, добавить немного материала -опционально), очень ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад
Цель - привлечь как можно большее количество посетителей для нескольких сайтов на "мобильную" тематику. Аудитория может быть как из поисковых систем, блогов, так и из контекстной рекламы, самое главное, чтобы была качественной. В ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $300
Добрый день, интересует котировка цен на продвижение и оптимизацию сайта www.rvtv.ru по ключевым запросам в Яндекс(Москва). Можно предлагать свои варианты бюджета и ключевые фразы. Расчет запросов только для Москвы! Дополнительная информация по E-mail или ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходима помощь в оптимизации сайта и размещение контента, подробности при контакте, подавать заявки только обладающим живым опытом работы в Google, ожидается качественный профессионализм, внимание к деталям западного стандарта; ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад
В Команду требуется Маркетолог: необходимо очень быстро распространить информацию о группе на сайте Вконтакте дозволенными способами в рамках пользовательского соглашения сайта (без СПАМА), посвященной продаже Живых Голубых Елок в кадках и другим новогодним аксессуарам!!! ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт14 лет назад