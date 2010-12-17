Привлечение целевой аудитории для мобильных сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки121 просмотр

Цель - привлечь как можно большее количество посетителей для нескольких сайтов на "мобильную" тематику. Аудитория может быть как из поисковых систем, блогов, так и из контекстной рекламы, самое главное, чтобы была качественной.

В поисковых системах интересует не места выдачи, а именно аудитория, пришедшая из СЧ и НЧ запросов.

Жду ваших предложений на этот счет.

14 лет назад
DyEV
43 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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