Привлечение целевой аудитории для мобильных сайтов

Цель - привлечь как можно большее количество посетителей для нескольких сайтов на "мобильную" тематику. Аудитория может быть как из поисковых систем, блогов, так и из контекстной рекламы, самое главное, чтобы была качественной.

В поисковых системах интересует не места выдачи, а именно аудитория, пришедшая из СЧ и НЧ запросов.

Жду ваших предложений на этот счет.