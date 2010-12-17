Развитие группы Вконтакте к НГ 2011

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка114 просмотров

В Команду требуется Маркетолог: необходимо очень быстро распространить информацию о группе на сайте Вконтакте дозволенными способами в рамках пользовательского соглашения сайта (без СПАМА), посвященной продаже Живых Голубых Елок в кадках и другим новогодним аксессуарам!!!

Оплата за срочность и сезонность высокая – 10% от общей стоимости товаров, купленных Покупателями, узнавших о предложении по средством этой группы.

Открытая бухгалтерия и возможность полного контроля продаж с вашей стороны, возможность дальнейшего успешного сотрудничества по другим проектам в сфере интернет-продаж.

В помощь в команде есть программисты и дизайнеры. Оформление официально по агентскому договору с ООО. Контакты в группе vkontakte.ru/club22290388.

14 лет назад
DVPopov
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров