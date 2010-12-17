Развитие группы Вконтакте к НГ 2011

В Команду требуется Маркетолог: необходимо очень быстро распространить информацию о группе на сайте Вконтакте дозволенными способами в рамках пользовательского соглашения сайта (без СПАМА), посвященной продаже Живых Голубых Елок в кадках и другим новогодним аксессуарам!!!

Оплата за срочность и сезонность высокая – 10% от общей стоимости товаров, купленных Покупателями, узнавших о предложении по средством этой группы.

Открытая бухгалтерия и возможность полного контроля продаж с вашей стороны, возможность дальнейшего успешного сотрудничества по другим проектам в сфере интернет-продаж.

В помощь в команде есть программисты и дизайнеры. Оформление официально по агентскому договору с ООО. Контакты в группе vkontakte.ru/club22290388.