Провести сео аудит

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка116 просмотров

Нужно провести seo аудит сайта fortrader.ru . Указать на все недочеты, написать предложения для улучшения. Сформировать robots.txt и т.д.

Оставляйте примеры отчетов, цену и сроки.

Без примеров отчетов заявки приниматься не будут.

Вопросы в ПМ

14 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Delpher
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$30
2 дня
Отличный отчет. Все подробно и доходчиво. Спасибо!
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Delpher
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад