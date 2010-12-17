Продвижение сайта в ТОП-10

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок271 просмотр

Добрый день!

Требуется вывести в ТОП-10 сайт

http://www.gefest.com.ua/

ключевые запросы:

- Газовые плиты и все что с ними связано,подобные запросы

Вопрос:

1.Стоимость и время на проект

2.Предоставить список ключевых слов по которым будет идти раскрутка

14 лет назад
AJIkaIIone
Проектов 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов

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Нет заявок фрилансеров