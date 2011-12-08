Delpher

Дмитрий Delpher

 
37 летУкраина/Одесса
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Консультации по оптимизации и продвижению сайтов. Все работы с Wordpress

Консультации по оптимизации и продвижению сайтов. Все работы с Wordpress

Предоставляемые услуги:

Консультации по оптимизации и продвижению сайтов. Анализ текущего состояния сайта, инструкции по оптимизации сайта, продвижению в поисковых системах, юзабилити сайта. Десятки довольных клиентов.

Продвижение в поисковых системах.

Опыт работы по продвижению сайтов с 2005 года. Главная цель - добиться максимального эффекта за минимальный бюджет.

Создание сайтов на Wordpress, настройка, написание плагинов.

Монетизация сайтов

Сайт не приносит прибыль? Многолетний опыт работы помогает мне подобрать для сайта самый оптимальный способ получения(увеличения) прибыли.

Регистрация доменов.

Домены .RU всего по 170 руб

Предоставление хостинга(Россия, Украина, США).

Цены от 0.8$ в мес

Варианты оплаты:

Webmoney

Юмани

ПриватБанк

Монобанк

USDT

WordPressСайт на WordPress
Портфолио
Отзывы заказчиков
Fibanacho
Дмитрий 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Ускорение загрузки блога на Wordpress
Сайт жестоко тормозил. Теперь все летает. Спасибо Дмитрию за работу и советы!
Ясное задание, быстрая оплата. Порядочный заказчик.
Ответный отзыв
E_X_E_
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Требуется создание HTML сайта-визитки, 3-5 страниц
Работой очень доволен. Сделано все в срок. Дмитрий разговаривает на языке решений, а не на языке проблем, приятно иметь с ним дело!
Порядочный заказчик. Ясное задание, быстрая оплата. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Оптимизировать wordpress, чтобы снизить нагрузку
Все сделано оперативно и качественно. Спасибо огромное за помощь!
Ясное задание, быстрая оплата. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
rameraz
Андрей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Развернутый аудит сайта
Дмитрий выполнял аудит сайта. Работа сделана грамотно в оговоренном обьеме. Указал замечания по сайту и выдал рекомендации по их устранению. После корректировки сайта бесплатно выполнил повторный аудит. Я работой Дмитрия доволен.
Порядочный заказчик. Четкое, ясное задание, своевременная оплата. Очень рад сотрудничеству. Рекомендую
Ответный отзыв
Dara_White
Анастасия 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Приватно для Delpher
Как всегда, все быстро и безупречно
Как всегда все отлично, ясное задание, быстрая оплата.
Ответный отзыв