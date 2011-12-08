Консультации по оптимизации и продвижению сайтов. Все работы с Wordpress

Консультации по оптимизации и продвижению сайтов. Все работы с Wordpress

Предоставляемые услуги:

Консультации по оптимизации и продвижению сайтов. Анализ текущего состояния сайта, инструкции по оптимизации сайта, продвижению в поисковых системах, юзабилити сайта. Десятки довольных клиентов.

Продвижение в поисковых системах.

Опыт работы по продвижению сайтов с 2005 года. Главная цель - добиться максимального эффекта за минимальный бюджет.

Создание сайтов на Wordpress, настройка, написание плагинов.

Монетизация сайтов

Сайт не приносит прибыль? Многолетний опыт работы помогает мне подобрать для сайта самый оптимальный способ получения(увеличения) прибыли.

Регистрация доменов.

Домены .RU всего по 170 руб

Предоставление хостинга(Россия, Украина, США).

Цены от 0.8$ в мес

Варианты оплаты:

Webmoney

Юмани

ПриватБанк

Монобанк

USDT