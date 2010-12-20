Нужно вытащить в топы в поисковиках. Яндекс топ 10, Гугл топ5 В Яндексе по 3-м топовым регионам --------------------- ...
Нужна регистрация сайтов в отраслевых каталогах
Здравствуйте,
мне нужна регистрация 2х сайтов в :
отраслевых каталогах, справочниках
трастовых каталогах сайтов.
в региональных каталогах и справочниках.
частично они уже где-то есть, список дам.
описание и данные по сайту и компании дам.
В первую очередь требуется качество каталогов и регистрации, а не кол-во.
Оплата 25 руб за регистрацию.
Схема работы:
Вы находите каталоги,
даете мне их посмотреть
я утверждаю список
Вы регистрируете.
По результатам - оплата
можно регистрировать и получать оплату частями.
пишите [email protected]
в асю - 261204539
Мне ненужны прогоны, атоматом или ручные. по базам из 1000 и более каталогов.
Нужна ручная выборочная регистрация.
Если не устраивает цена, пишите Ваши предложения.
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