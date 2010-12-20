Нужна регистрация сайтов в отраслевых каталогах

Здравствуйте,

мне нужна регистрация 2х сайтов в :

отраслевых каталогах, справочниках

трастовых каталогах сайтов.

в региональных каталогах и справочниках.

частично они уже где-то есть, список дам.

описание и данные по сайту и компании дам.

В первую очередь требуется качество каталогов и регистрации, а не кол-во.

Оплата 25 руб за регистрацию.

Схема работы:

Вы находите каталоги,

даете мне их посмотреть

я утверждаю список

Вы регистрируете.

По результатам - оплата

можно регистрировать и получать оплату частями.

пишите [email protected]

в асю - 261204539

Мне ненужны прогоны, атоматом или ручные. по базам из 1000 и более каталогов.

Нужна ручная выборочная регистрация.

Если не устраивает цена, пишите Ваши предложения.