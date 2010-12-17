Раскрутка в соц.сетях

Есть интернет-магазин, паралельно развиваем сайт на этническую тематику. Есть общая группа вконтакте, отдельные аккаунты в ЖЖ, твиттере, фэйсбуке.

Требуется:

-Продолжить по целевой аудитории раскрутку группы Вконтакте http://vkontakte.ru/club5283581 (переименовать, добавить немного материала -опционально), очень аккуратно, чтобы не забанили

-начать раскрутку аналогичной группы в фэйсбук

-начать раскрутку аккаунта жж (кроспостера с тематического сайта) по целевой аудитории

- начать раскрутку твиттеров (магазина, и тематического сайта-с 0) по целевой аудитории

Предполагается постепенное договременное сотрудничество с минимальным применением спам-методов.

Оплата WMZ, WMR.

Сокрее всего работа для нескольких исполнителей. Оставляйте заявки, от вас-ссылки на портфолио или отзывы по работе по тому направлению за которое хотите взяться.