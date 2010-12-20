Продвигаем санаторий

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки183 просмотра

Нужно вытащить в топы в поисковиках.

Яндекс топ 10, Гугл топ5

В Яндексе по 3-м топовым регионам

---------------------

по этим фразам SEO уже производилось нужно лишь снова поднять в топ

---------------------

Фразы:

--------------

Апитерапия

пчелоужаление

гирудотерапия

лечение пиявками

омоложение организма

очистка организма

санатории Чувашии

--------------

Сайт: www.salampi.ru

Жду от вас ответ по пунктам:

1.сроки (сколько времени на выведение в топ)

2.какой список работ планируется? (например: написание контента, закупка ссылок и т.д.)

3. какое кол-во переходов прибавится в месяц (можно примерно)?

4.стоимость (какая сумма первые месяцы, какая потом на поддержку в результатах)?

5. Какие посоветуете регионы для продвижения в Яндексе?

==============

ПОЖАЛУЙСТА отвечайте ПО ПУНКТАМ

"Личка" игнорируется.

P.S. Если ты опытный и не жадный лансер, который сможет вывести сайт в топ быстро (белыми методами) – ты будешь исполнителем. И получишь возможность быть у меня в избранном.

P.P.S Юзеры без положительных отзывов или зарегистрированные менее полугода назад к работе не допускаются.

БЮДЖET 5OOOp/меc

14 лет назад
vert48
Иван 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Комплекс работ по оптимизации и продвижению

    Здравствуйте. Нужно провести комплекс работ по оптимизации и продвижению сайта www.podrobno.uz (в последующем постоянно вести этот проект по удержанию позиций + последующие задачи) Приоритет отдаётся сбалансированному предложению цена-качество. Так как у нас редакция, можем ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Раскрутка в соц.сетях

    $1000

    Есть интернет-магазин, паралельно развиваем сайт на этническую тематику. Есть общая группа вконтакте, отдельные аккаунты в ЖЖ, твиттере, фэйсбуке. Требуется: -Продолжить по целевой аудитории раскрутку группы Вконтакте http://vkontakte.ru/club5283581 (переименовать, добавить немного материала -опционально), очень ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Привлечение целевой аудитории для мобильных сайтов

    Цель - привлечь как можно большее количество посетителей для нескольких сайтов на "мобильную" тематику. Аудитория может быть как из поисковых систем, блогов, так и из контекстной рекламы, самое главное, чтобы была качественной. В ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение сайта

    $300

    Добрый день, интересует котировка цен на продвижение и оптимизацию сайта www.rvtv.ru по ключевым запросам в Яндекс(Москва). Можно предлагать свои варианты бюджета и ключевые фразы. Расчет запросов только для Москвы! Дополнительная информация по E-mail или ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • SEO: on-site оптимизация сайта

    $250

    Необходима помощь в оптимизации сайта и размещение контента, подробности при контакте, подавать заявки только обладающим живым опытом работы в Google, ожидается качественный профессионализм, внимание к деталям западного стандарта; ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Развитие группы Вконтакте к НГ 2011

    В Команду требуется Маркетолог: необходимо очень быстро распространить информацию о группе на сайте Вконтакте дозволенными способами в рамках пользовательского соглашения сайта (без СПАМА), посвященной продаже Живых Голубых Елок в кадках и другим новогодним аксессуарам!!! ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Нужна оптимизация сайта http://skgost.ru по нескольким низко частотным запросам: ремонт магазинов в петербурге строительство кирпичных домов в петербурге строительство кирпичных домов под ключ ремонт ресторанов отделка под ключ ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад