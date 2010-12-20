Продвигаем санаторий

Нужно вытащить в топы в поисковиках.

Яндекс топ 10, Гугл топ5

В Яндексе по 3-м топовым регионам

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по этим фразам SEO уже производилось нужно лишь снова поднять в топ

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Фразы:

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Апитерапия

пчелоужаление

гирудотерапия

лечение пиявками

омоложение организма

очистка организма

санатории Чувашии

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Сайт: www.salampi.ru

Жду от вас ответ по пунктам:

1.сроки (сколько времени на выведение в топ)

2.какой список работ планируется? (например: написание контента, закупка ссылок и т.д.)

3. какое кол-во переходов прибавится в месяц (можно примерно)?

4.стоимость (какая сумма первые месяцы, какая потом на поддержку в результатах)?

5. Какие посоветуете регионы для продвижения в Яндексе?

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ПОЖАЛУЙСТА отвечайте ПО ПУНКТАМ

"Личка" игнорируется.

P.S. Если ты опытный и не жадный лансер, который сможет вывести сайт в топ быстро (белыми методами) – ты будешь исполнителем. И получишь возможность быть у меня в избранном.

P.P.S Юзеры без положительных отзывов или зарегистрированные менее полугода назад к работе не допускаются.

БЮДЖET 5OOOp/меc