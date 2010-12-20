Здравствуйте. Нужно провести комплекс работ по оптимизации и продвижению сайта www.podrobno.uz (в последующем постоянно вести этот проект по удержанию позиций + последующие задачи) Приоритет отдаётся сбалансированному предложению цена-качество. Так как у нас редакция, можем ...
Продвигаем санаторий
Нужно вытащить в топы в поисковиках.
Яндекс топ 10, Гугл топ5
В Яндексе по 3-м топовым регионам
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по этим фразам SEO уже производилось нужно лишь снова поднять в топ
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Фразы:
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Апитерапия
пчелоужаление
гирудотерапия
лечение пиявками
омоложение организма
очистка организма
санатории Чувашии
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Сайт: www.salampi.ru
Жду от вас ответ по пунктам:
1.сроки (сколько времени на выведение в топ)
2.какой список работ планируется? (например: написание контента, закупка ссылок и т.д.)
3. какое кол-во переходов прибавится в месяц (можно примерно)?
4.стоимость (какая сумма первые месяцы, какая потом на поддержку в результатах)?
5. Какие посоветуете регионы для продвижения в Яндексе?
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ПОЖАЛУЙСТА отвечайте ПО ПУНКТАМ
"Личка" игнорируется.
P.S. Если ты опытный и не жадный лансер, который сможет вывести сайт в топ быстро (белыми методами) – ты будешь исполнителем. И получишь возможность быть у меня в избранном.
P.P.S Юзеры без положительных отзывов или зарегистрированные менее полугода назад к работе не допускаются.
БЮДЖET 5OOOp/меc
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