Есть интернет-магазин, паралельно развиваем сайт на этническую тематику. Есть общая группа вконтакте, отдельные аккаунты в ЖЖ, твиттере, фэйсбуке. Требуется: -Продолжить по целевой аудитории раскрутку группы Вконтакте http://vkontakte.ru/club5283581 (переименовать, добавить немного материала -опционально), очень ...
Комплекс работ по оптимизации и продвижению
Здравствуйте. Нужно провести комплекс работ по оптимизации и продвижению сайта www.podrobno.uz (в последующем постоянно вести этот проект по удержанию позиций + последующие задачи)
Приоритет отдаётся сбалансированному предложению цена-качество. Так как у нас редакция, можем предоставить уникальные статьи сами. Нужен грамотный вектор.
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И.А. Каримов
Огромная просьба в личку не отписываться - пишите здесь.
За ранее благодарен.
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