Владислав Шпнёв Shpnev_VladislavShpnev_Vladislav
38 летУзбекистан/Ташкент
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Портфолио
- Фирменный стиль компании "СвязьПромОптика"218 просмотров
- Фирменный стиль компании "Сокол Инвест"230 просмотров
- Фирменный стиль компании "ПФ Сибирь"191 просмотр
- Фирменный стиль компании "Service-Expert"216 просмотров
- Фирменный стиль компании "ОРК"173 просмотра
- Фирменный стиль компании "Аффинити групп"200 просмотров
- Фирменный стиль компании "Kolberg distribution"261 просмотр
- Фирменный стиль компании "Aquaway"287 просмотров
- Сайт о женщинах звёздах207 просмотров
- Сайт финансовой сети "Wmzcell"192 просмотра
- Сайт посольства Республики Узбекистан в Лондоне186 просмотров
- Splesh screen социальной сети "Talk lonelines"209 просмотров