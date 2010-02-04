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Отзывы заказчиков
$17
8 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$70
10 баллов
14 лет назад
Только положительные эмоции после окончания работы с этим исполнителем. Рекомендую. Работа сделана аккуратно и в срок. Причём очень маленький срок! До него двое не могли этого сделать. Выплачивал бонус небольшое ему по окончанию работ.
Ответный отзыв
Только суперские отношения :) 1 толковое тз 2 хорошая оплата 3 бонусы за то что быстро и качественно делаешь Да и приятно поговорить :)
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1 отзыв
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