SDone

Сергей Долгополов SDone

 
33 годаРоссия/Ставрополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, CMS SDone, свое программирование
PHPJavascriptMySQLjQuery
Портфолио
Отзывы заказчиков
erot
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 отзывов(-1)
$17
8 баллов
9 лет назад
Админка на PHP для XML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Shpnev_Vladislav
38 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Нужен сайт на HTML
Только положительные эмоции после окончания работы с этим исполнителем. Рекомендую. Работа сделана аккуратно и в срок. Причём очень маленький срок! До него двое не могли этого сделать. Выплачивал бонус небольшое ему по окончанию работ.
Только суперские отношения :) 1 толковое тз 2 хорошая оплата 3 бонусы за то что быстро и качественно делаешь Да и приятно поговорить :)
Ответный отзыв
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1 отзыв
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