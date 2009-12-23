Php програмирование, Bitrix, Битрикс
Разработка сайтов на Битрикс любой сложности, доработка существующих сайтов. Хорошо знаю АПИ битрикс - поэтому решаю любые вопросы по кастомизации стандартных компонент Битрикса.
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Отзывы заказчиков
$100
9 баллов
13 лет назад
Молодца! Не каждый берется доделывать за другим корявым "мастером". Главное правильно объяснить, что ты хочешь получить в итоге и тогда Саша именно это и сделает! Делает все в оптимальные сроки, регулярно на связи и всегда готов помочь! Мне повезло, что он согласился поработать со мной.
$200
10 баллов
14 лет назад
Буду краток - как специалист, Александр заслуживает наивысшей оценки. Особенно хочу подчеркнуть, что это очень вежливый и порядочный человек. С ним действительно приятно работать, не опасаясь, что он будет игнорировать вас, делать так как хочется, а не как надо и потом доказывать, что он прав на все 100. Индивидуальный подход, прекрасное видение ситуации и точность исполнения - вот залог успеха, вот качества Александра. Советую всем.
$5
10 баллов
14 лет назад
Спасибо, Александр! Сделал быстро и так, как требовалось. Возникшую проблему сразу устранил.
$100
10 баллов
14 лет назад
Очень доволен работой с Александром. Большой сайт был запущен, всегда нормальные комментарии по ходу работы. Оптимальное соотношения "Цена - качество". Рекомендую.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, четко описывает задачу, что не часто встретишь в наше время. Оплата точно в срок, что тоже откладывает только положительные эмоции от работы с человеком. Приятно было сотрудничать, надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное взаимодействие.
$25
10 баллов
14 лет назад
Александр оперативно разобрался и справился с поставленной задачей, постоянно держал в курсе, над чем работает. Результат получился лучше, чем рассчитывал.