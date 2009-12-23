bioforce

Александр Поганько bioforce

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Php програмирование, Bitrix, Битрикс

Разработка сайтов на Битрикс любой сложности, доработка существующих сайтов. Хорошо знаю АПИ битрикс - поэтому решаю любые вопросы по кастомизации стандартных компонент Битрикса.

PHPБитриксСайт на Битрикс
Отзывы заказчиков
GvinuS
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
9 баллов
13 лет назад
Подключение Ассист и исправление багов
Молодца! Не каждый берется доделывать за другим корявым "мастером". Главное правильно объяснить, что ты хочешь получить в итоге и тогда Саша именно это и сделает! Делает все в оптимальные сроки, регулярно на связи и всегда готов помочь! Мне повезло, что он согласился поработать со мной.
Адекватный заказчик.
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Whiteas
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Срочно настроить выгрузку 1С - магазин на Битриксе
Буду краток - как специалист, Александр заслуживает наивысшей оценки. Особенно хочу подчеркнуть, что это очень вежливый и порядочный человек. С ним действительно приятно работать, не опасаясь, что он будет игнорировать вас, делать так как хочется, а не как надо и потом доказывать, что он прав на все 100. Индивидуальный подход, прекрасное видение ситуации и точность исполнения - вот залог успеха, вот качества Александра. Советую всем.
Адекватный заказчик.
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soloam
Анна 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Поправить верстку
Спасибо, Александр! Сделал быстро и так, как требовалось. Возникшую проблему сразу устранил.
Адекватный заказчик.
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Shpnev_Vladislav
38 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Web-программинг Битрикс
Очень доволен работой с Александром. Большой сайт был запущен, всегда нормальные комментарии по ходу работы. Оптимальное соотношения "Цена - качество". Рекомендую.
Адекватный заказчик, четко описывает задачу, что не часто встретишь в наше время. Оплата точно в срок, что тоже откладывает только положительные эмоции от работы с человеком. Приятно было сотрудничать, надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное взаимодействие.
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arm-expert
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Доработать форму регистрации (bitrix)
Александр оперативно разобрался и справился с поставленной задачей, постоянно держал в курсе, над чем работает. Результат получился лучше, чем рассчитывал.
Адекватный заказчик.
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