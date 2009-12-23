Буду краток - как специалист, Александр заслуживает наивысшей оценки. Особенно хочу подчеркнуть, что это очень вежливый и порядочный человек. С ним действительно приятно работать, не опасаясь, что он будет игнорировать вас, делать так как хочется, а не как надо и потом доказывать, что он прав на все 100. Индивидуальный подход, прекрасное видение ситуации и точность исполнения - вот залог успеха, вот качества Александра. Советую всем.