Перенести информацию со старого сайта на новый

Битрикс Бизнес.

Знание Битрикса ОБЯЗАТЕЛЬНО - сделать надо быстро.

Надо перенести http://www.deep2000.ru/ на новый сайт их... Добавляться ничего не будет.. только убираться.

Это тестовый проект, будут ещё 3 таких по объёму, так что цену пишите с учётом объёма. В личку плиз не пишите - путаница получается. За ранее спасибо.