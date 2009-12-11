Перенести информацию со старого сайта на новый

Наполнение сайтовЗавершен7 заявок263 просмотра
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Битрикс Бизнес.

Знание Битрикса ОБЯЗАТЕЛЬНО - сделать надо быстро.

Надо перенести http://www.deep2000.ru/ на новый сайт их... Добавляться ничего не будет.. только убираться.

Это тестовый проект, будут ещё 3 таких по объёму, так что цену пишите с учётом объёма. В личку плиз не пишите - путаница получается. За ранее спасибо.

14 лет назад
Shpnev_Vladislav
38 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Задача: Наполнение сайта контентом. Спасибо, справился отлично. Сам разобрался в тяжёлой структуре и находил дополнительный материал. Советую. По контенту работать буду и дальше с ним.
Благодарен Владиславу за приятное сотрудничество. В первый же день была получена предоплата, увеличен бюджет за срочность работы. При общении ответы на возникающие вопросы получал своевременно. Адекватно относится к возможным проблемам. Буду рад помочь в будущих проектах.
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