Поиск информации.

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Наполнение сайтовЗавершен12 заявок292 просмотра
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Проект для новичков без отзывов. Хочу дать Вам шанс получить свой первый отзыв и заработать первые деньги на этом ресурсе.

Требуется найти 100 крупных сайтов с новостями, статьями, обзорами и т.д. на определенные тематики на русском языке. Интернет-магазины не подходят.

Тематики: Авто, Безопасность, Бухгалтерия, Государство, Дом и семья, Знакомства и общение, Игры, Интернет, Кино, Компьютеры, Культура и искусство, Литература, Мебель, Медицина, Музыка, Наука и техника, Недвижимость, Обучение, Общество, Политика, Путешествия, Развлечения, Сайты для взрослых, Софт, Спорт, Строительство, Финансы, Флора и фауна, Юмор.

Каждый сайт должен содержать не менее 1000 новостей/обзоров/статей каждая из которых не менее 2-3 тысяч знаков (примерно, считать не нужно +-).

Результат нужно предоставить в текстовом файле в виде ссылок, разбитых по тематикам.

Оплата после получения мною списка.

Указывайте в проекте свою стоимость. В ICQ и личку писать не нужно.

14 лет назад
Hungry_Hunter
Артем 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
41 отзыв
Выбранный исполнитель
Skazo4nitsa
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$18
2 дня
Екатерина отлично справилась с заданием и уложилась в сроки. Работой очень доволен.
Отличный заказчик! Четкое задание, своевременная оплата!