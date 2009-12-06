Поиск информации.

Постоянная работа на женском форуме. Это наполнение форума. И реклама, увеличение продаж интернет магазина женского белья, колготок. Желательно из санкт петербурга. Варианты оплаты могут быть разные. От оплаты каждого сообщения (от 10 руб -за сообщение) Так ...
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Проект для новичков без отзывов. Хочу дать Вам шанс получить свой первый отзыв и заработать первые деньги на этом ресурсе.
Требуется найти 100 крупных сайтов с новостями, статьями, обзорами и т.д. на определенные тематики на русском языке. Интернет-магазины не подходят.
Тематики: Авто, Безопасность, Бухгалтерия, Государство, Дом и семья, Знакомства и общение, Игры, Интернет, Кино, Компьютеры, Культура и искусство, Литература, Мебель, Медицина, Музыка, Наука и техника, Недвижимость, Обучение, Общество, Политика, Путешествия, Развлечения, Сайты для взрослых, Софт, Спорт, Строительство, Финансы, Флора и фауна, Юмор.
Каждый сайт должен содержать не менее 1000 новостей/обзоров/статей каждая из которых не менее 2-3 тысяч знаков (примерно, считать не нужно +-).
Результат нужно предоставить в текстовом файле в виде ссылок, разбитых по тематикам.
Оплата после получения мною списка.
Указывайте в проекте свою стоимость. В ICQ и личку писать не нужно.
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