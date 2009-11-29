Необходимо собрать и структурировать файл-каталог

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Есть прайсы в xls необходимо раскидать их содержимое по разделам в XML файле (образец есть).

примерно 1000 наименований типа:

Агрегат 4ВМ2,5-18/101 СБ 31

т.е. в раздел агрегаты добавляем 4ВМ2,5-18/101 СБ 31 - и все.

14 лет назад
toxavoc
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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