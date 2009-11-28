Перенос БД Social Engine

Нужно перенести в ручную базы данных социальной сети на движке SocialEngine с версии 2,8 на версию 3,15

версия 3,15 переделанная, даже названия некоторых таблиц базы данных другие, но структура кода самой базы одинаковая, база 2,8 работает на версии 3,15 но некорректно отображается css img js сайта а так все инфо отображается нормально, ничего не потерял!

Что нужно перенести!

1)пользователей (инфо профиля, стена, друзья, рейтинг, фотоальбомы, аваторка)

2) группы (вся ифнфо в группе)

около 19300 пользователей!

Цена и срок? Спасибо!