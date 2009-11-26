Наполнение сайта

На а ведение сайта нужен человек, гготовый находиться на связи в инете не менее 6 часов в день.

Нужно будет добавлять товары (в первую неделю много, потом 5-15 в неделю), корректировать описания, ставить на сайт статьи, фото и видео (статьи буду высылать, фото и видео тоже) и поддерживать его в “красоте”. Также нужно будет по e-mail отвечать на заказы клиентов и общаться с ними по скайпу.

От вас требуется грамотный устный и письменный русский язык, проживание на территории России, наличие скайпа и постоянного доступа в интернет.

Фиксированная оплата в неделю 150 рублей +оплата скайпа ( по факту совершенных звонков) + за каждый подтвержденный клиентом заказ 50 рублей.

Заказов много, так что нужно постоянное присутствие в интернете. Направление магазина - живые цветы.

Пишите информацию о себе (где проживаете, сколько лет, сколько времени в день сидите в инете) + несколько предложений о цветах (чтобы понять ваш стиль общения).