Наполнение сайта

Требуется разместить объявления на тему оптовой продажи одежды. Размещение - доски объявлений, темы на тематических форумах. Цель - не поднятие тицев и пр, а реклама в тематических ресурсах. Требования к исполниелю - 1. минимум полгода на веблансе 2. Наличие положительных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На а ведение сайта нужен человек, гготовый находиться на связи в инете не менее 6 часов в день.
Нужно будет добавлять товары (в первую неделю много, потом 5-15 в неделю), корректировать описания, ставить на сайт статьи, фото и видео (статьи буду высылать, фото и видео тоже) и поддерживать его в “красоте”. Также нужно будет по e-mail отвечать на заказы клиентов и общаться с ними по скайпу.
От вас требуется грамотный устный и письменный русский язык, проживание на территории России, наличие скайпа и постоянного доступа в интернет.
Фиксированная оплата в неделю 150 рублей +оплата скайпа ( по факту совершенных звонков) + за каждый подтвержденный клиентом заказ 50 рублей.
Заказов много, так что нужно постоянное присутствие в интернете. Направление магазина - живые цветы.
Пишите информацию о себе (где проживаете, сколько лет, сколько времени в день сидите в инете) + несколько предложений о цветах (чтобы понять ваш стиль общения).
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