Наполнение сайта информацией.

Наполнение сайтовЗакрыт31 заявка415 просмотров
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Здравствуйте.

Существует сайт на котором есть администраторская консоль, необходимо при помощи админки наполнить сайт информацией. Вся информация есть в электронном виде, готовы отправить на почту. Объем наполнения - до 40-50 страниц.

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14 лет назад
suprom
Роман 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад