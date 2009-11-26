Наполнение сайта информацией.

http:// kupislona .kz/ с других сайтов сюда копировать объявления источники укажу пишите цену за 1 объявление
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Здравствуйте.
Существует сайт на котором есть администраторская консоль, необходимо при помощи админки наполнить сайт информацией. Вся информация есть в электронном виде, готовы отправить на почту. Объем наполнения - до 40-50 страниц.
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Подобные проекты есть постоянно. Готов приступать к сотрудничеству немедленно.
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