Есть справочник организаций ДубльГИС 3.0 Нужно скопировать данные организаций из определённого раздела и вставить данные в таблицу эксель. Скопировать необходимо данные всех организаций из раздела "МЕДИЦИНА/ЗДОРОВЬЕ/КРАСОТА" по г.Тюмень Этот раздел содержит ещё 4 подраздела: Красота и здоровье Медицинские товары Медицинские услуги Медицинские ...
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Копипаст статей, обзоров о товарах с сайтов, около 15 сайтов
надо копировать вывод или заключение к статье , плюсы минусы если есть ,3-4 абзаца + ссылка на источник.
рерайт не надо.
Жду предложения за 1 ед.
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