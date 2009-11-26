Копипаст статей, обзоров о товарах с сайтов

$500
Наполнение сайтовЗакрыт30 заявок475 просмотров
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Копипаст статей, обзоров о товарах с сайтов, около 15 сайтов

надо копировать вывод или заключение к статье , плюсы минусы если есть ,3-4 абзаца + ссылка на источник.

рерайт не надо.

Жду предложения за 1 ед.

14 лет назад
sergoffs
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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