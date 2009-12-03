Копипаст из справочника в таблицу Эксель

Несколько слов о том как я начал работать с данным исполнителем: Поздно вечером 25.11 я создал проект, в тот же вечер Дмитрий оставил своё предложение для участия в этом проекте, рано утром 26.11 я добавил его в исполнители и написал, что готов с ним работать. От Дмитрия не было никакой связи, ждал его до вечера 26.11, отказывал другим исполнителям, вечером он всё-таки вышел на связь, сказал что сделает. Утром 27.11 получил от него сообщение по icq, где он написал, что всё-таки не сможет сделать. Из-за Дмитрия я потерял ровно сутки, отказал многим желающим сделать данный проект, подвёл проект и заказчика. Но следует отдать должное этому исполнителю - всё-таки сообщил, что не сможет выполнить, а мог ведь просто не выйти на связь вообще, как зачастую это бывает. Понимаю, что в общем ничего такого страшного нет, у каждого существуют свои проблемы. Но этот поступок доказал безответственность данного исполнителя. Заказчикам: Будьте бдительны, выбирая Дмитрия исполнителем.