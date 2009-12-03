Копипаст из справочника в таблицу Эксель

Для сайта videohotels.ru требуются специалисты по наполнению сайта. Необходимо будет корректировать и дополнять описания курортов и отелей: Требования: 1) Описания должны быть откорректированны и дополненны. (должны быть уникальны!!!) 2) Необходимо дополнить фотографиями отеля из интернета (без логотипов и надписей). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть справочник организаций ДубльГИС 3.0
Нужно скопировать данные организаций из определённого раздела и вставить данные в таблицу эксель.
Скопировать необходимо данные всех организаций из раздела "МЕДИЦИНА/ЗДОРОВЬЕ/КРАСОТА" по г.Тюмень
Этот раздел содержит ещё 4 подраздела:
Красота и здоровье
Медицинские товары
Медицинские услуги
Медицинские учреждения
В таблице должны быть следующие колонки:
name - Сюда вписываем название организации
adres - Адрес организации
phone - телефон
phone2 - второй телефон
fax - факс
site - сайт
e-mail - эл.почта
category - 1-ая категория организации
category2 - 2-ая категория организации
category3 - 3-ая категория организации
category4 - 4-ая категория организации
category5 - 5-ая категория организации
category6 - 6-ая категория организации
Так как одна и та же организация может находится в разных категориях, то нужно записать все категории, в которых эта фирма.
Если какие-то данные отсутствуют, то оставляем пустое поле
Оболочка справочника: http://download.2gis.ru/arhives/2GISShell-3.0.5.4.msi
База справочника: http://download.2gis.ru/arhives/2GISData_Tyumen-36.msi
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