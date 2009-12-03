Копипаст из справочника в таблицу Эксель

$17
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Есть справочник организаций ДубльГИС 3.0

Нужно скопировать данные организаций из определённого раздела и вставить данные в таблицу эксель.

Скопировать необходимо данные всех организаций из раздела "МЕДИЦИНА/ЗДОРОВЬЕ/КРАСОТА" по г.Тюмень

Этот раздел содержит ещё 4 подраздела:

Красота и здоровье

Медицинские товары

Медицинские услуги

Медицинские учреждения

В таблице должны быть следующие колонки:

name - Сюда вписываем название организации

adres - Адрес организации

phone - телефон

phone2 - второй телефон

fax - факс

site - сайт

e-mail - эл.почта

category - 1-ая категория организации

category2 - 2-ая категория организации

category3 - 3-ая категория организации

category4 - 4-ая категория организации

category5 - 5-ая категория организации

category6 - 6-ая категория организации

Так как одна и та же организация может находится в разных категориях, то нужно записать все категории, в которых эта фирма.

Если какие-то данные отсутствуют, то оставляем пустое поле

Оболочка справочника: http://download.2gis.ru/arhives/2GISShell-3.0.5.4.msi

База справочника: http://download.2gis.ru/arhives/2GISData_Tyumen-36.msi

14 лет назад
rastamakc
Максим 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
NeAngelya
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Ответственный фрилансер
Все замечательно, отличный работодатель!
Lel_Chik
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$13
2 дня
Начал работать с Еленой – дала своё согласие на выполнение проекта НЕ ОЦЕНИВ объём работы, сложность и свои навыки. И как логичный результат этого – через несколько часов, когда я уже отказал другим исполнителями, она отказалась от работы. Позже, я предложил ей увеличить срок выполнения проекта и поднял стоимость, на что Елена просто проигнорировала данное сообщение, я был в потерянности – то ли она согласилась и уже выполняет, то ли всё-таки не согласилась и с этим предложением. В итоге я потерял много времени, отказал другим исполнителям. Заказчикам: будьте бдительны при работе с данным исполнителем. Готова работать только над очень простыми проектами.
mutko
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$9
1 день
Несколько слов о том как я начал работать с данным исполнителем: Поздно вечером 25.11 я создал проект, в тот же вечер Дмитрий оставил своё предложение для участия в этом проекте, рано утром 26.11 я добавил его в исполнители и написал, что готов с ним работать. От Дмитрия не было никакой связи, ждал его до вечера 26.11, отказывал другим исполнителям, вечером он всё-таки вышел на связь, сказал что сделает. Утром 27.11 получил от него сообщение по icq, где он написал, что всё-таки не сможет сделать. Из-за Дмитрия я потерял ровно сутки, отказал многим желающим сделать данный проект, подвёл проект и заказчика. Но следует отдать должное этому исполнителю - всё-таки сообщил, что не сможет выполнить, а мог ведь просто не выйти на связь вообще, как зачастую это бывает. Понимаю, что в общем ничего такого страшного нет, у каждого существуют свои проблемы. Но этот поступок доказал безответственность данного исполнителя. Заказчикам: Будьте бдительны, выбирая Дмитрия исполнителем.
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