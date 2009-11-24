Переработка вторсырья

Для сайта videohotels.ru требуются специалисты по наполнению сайта. Необходимо будет корректировать и дополнять описания курортов и отелей: Требования: 1) Описания должны быть откорректированны и дополненны. (должны быть уникальны!!!) 2) Необходимо дополнить фотографиями отеля из интернета (без логотипов и надписей). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Необходимо полазить по Интернету и найти организации, предприятия, которые занимаются переработкой вторсырья, а именно переработкой пласмассы, полиэтилена. А так-же предприятия, заводы, которые занимаются производством полиэтиленовой и пласмассовой продукции.
Особенно интересует Сибирь, Алтайский край. Хотя принимается всё бывшее пространство СССР.
Данные нужны в формате: город (населённый пункт) и электронная почта. Всё других данных не надо!
Оплата по факту, после проверки достоверности данных.
Плачу 50 руб за каждый адрес (или по курсу в любой валюте). Яндекс Деньги, WebMoney.
Принять участие могут все желающие.
Результаты поиска можете отправлять на почту [email protected]
Сразу указывайте платёжные реквизиты.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Чтобы добавить программу на сайт нужно проделать следующую работу: - скачать программу с другого сайта (источники я могу предоставить); - если она не в архиве - запаковать ее в архив с названием похожим на название программы; - если ...Наполнение сайтов3 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужно сделать базу данных о предприятиях в Украине по разным видам деятельности. К примеру: - строительство 500 фирм, - автомобили 500 фирм, - медицина 500 фирм, - сельское хозяйство 500 фирм, - деревообработка 500 фирм, - компьютеры 500 фирм, - лёгкая промышленность ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
Обновление каталога панелей сендвич. Есть устаревший вариант, сверстанный в html и размещенный на сайте http://www.ocinkovkin.ru/inform/panels/ Его нужно обновить на основе свежего pdf www.n-n.ru/ocinkovkin/catalog.zip (24 мб) Примечания: последние страницы с сертификатами не нужны Посмотрите, оцените время и стоимость. *** БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА *** 1. Не ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Исходные материалы: Картиники в поверпоинте и pdf и на другом сайте Прайс с ценами и описанием в excelНаполнение сайтов32 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
На сайтах частных объявлений, типа Из рук в руки и т.п. Объявление о поиске работы, в области обучения компьютерной графики. Предлагайте варианты, пожалуйста, где размещаться будут, сколько стоят услуги.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужно наполнить сайт информацией методом копипаста. Требуется человек который знаком с CMS Joomla для наполнения сайта через админку. 1 статья = 1 фото + текст 1400 знаков + 4-5 тегов 100 статей 1 статья 0.10wmz ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужно наполнить сайт информацией методом копипаста. Требуется человек который знаком с CMS Joomla для наполнения сайта через админку. 1 статья = 1 фото + текст 1400 знаков + 4-5 тегов 100 статей 1 статья 0.10wmz ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Необходимо заполнить раздел с вакансиями на сайте про ночные клубы. Т.е. нужно с основных площадок по предложениям работы взять вакансии с тематикой "работа в ночных клубах" (и все что в этой сфере) и добавить на сайт. Пишите ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Сайт: http://www.sobchenko.info это сайт маленькой и бедной стоматологической клиники, на украине, в маленьком городе. задача: прописать ее руками по справочникам, каталогам и т д по городам: Киев, Черкассы, Золотоноша - если там вообще такие справоники бывают. списка сайтов у ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад