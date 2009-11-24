Переработка вторсырья

Доброго времени суток!

Необходимо полазить по Интернету и найти организации, предприятия, которые занимаются переработкой вторсырья, а именно переработкой пласмассы, полиэтилена. А так-же предприятия, заводы, которые занимаются производством полиэтиленовой и пласмассовой продукции.

Особенно интересует Сибирь, Алтайский край. Хотя принимается всё бывшее пространство СССР.

Данные нужны в формате: город (населённый пункт) и электронная почта. Всё других данных не надо!

Оплата по факту, после проверки достоверности данных.

Плачу 50 руб за каждый адрес (или по курсу в любой валюте). Яндекс Деньги, WebMoney.

Принять участие могут все желающие.

Результаты поиска можете отправлять на почту [email protected]

Сразу указывайте платёжные реквизиты.