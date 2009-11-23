Наполнение сайта методом копипаст

Нужен копипастер для наполнения сайта информацией об отелях. Нужно также немного подредактировать параметры текста (сделать жирным, выровнять и т.д.) Фото с официальных сайтов(назв. сайта есть в описании отеля). Фотку нужно будет уменьшить в размере. Язык ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно наполнить сайт информацией методом копипаста.
Требуется человек который знаком с CMS Joomla для наполнения сайта через админку. 1 статья = 1 фото + текст 1400 знаков + 4-5 тегов
100 статей 1 статья 0.10wmz итого 10уе
срок 2 дня.
пишите icq
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