Копипаст

$10
Наполнение сайтовЗавершен7 заявок364 просмотра
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Нужно наполнить сайт информацией методом копипаста.

Требуется человек который знаком с CMS Joomla для наполнения сайта через админку. 1 статья = 1 фото + текст 1400 знаков + 4-5 тегов

100 статей 1 статья 0.10wmz итого 10уе

срок 2 дня.

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14 лет назад
webmasternew
Дмитрий 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
Выбранные исполнители
gazovshik
Павел 
33 годаМолдова
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Хороший человек и отличный исполнитель! Выполнил работу в срок, сделал небольшие доработки. Всё без лишних слов а на хорошем уровне! Продолжаем работать дальше.
Заказчик неплохой, работа с ним доставляет удовольствие, оплата в срок. Никаких разногласий при работе с Дмитрием не возникало.
Svetlancer
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня
Ответственный человек!!! Сделала всё в срок на высоком уровне. Советую всем и продолжаю работать!
Дмитрий - отличный заказчик. подробное ТЗ, всегда готов ответить на любые вопросы, своевременная оплата. приятно было поработать.
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