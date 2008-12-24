Замечательный заказчик. требования к заказам чёткие и понятные, общение приятное, оплата своевременная. Александр практически постоянно на связи, всегда можно что-то уточнить и быть уверенным в чётком и тактичном ответе. от сотрудничества с Александром остались только позитивные эмоции. была бы очень рада в будущем продолжить общение и сотрудничество.