Работаю в региональной телекомпании 3 года, телекорреспондент, автор программ.
отлично владею программами пакета Microsoft Office, пакета Adobe, программами Edius, Opera, Mozilla Firefox.
Активная участница нескольких форумов.
пишу "человеческим" языком, быстро, интересно.
кроме русского, свободно владею украинским языком, могу качественно переводить с английского.
примеры моих работ на сайте sigmatv.net.ua
Портфолио
- Металл, рерайт277 просмотров
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
14 лет назад
Светлана написала качественную работу в соответствии с указанными требованиями! Реферат прислала точно в оговоренный срок! Спасибо!
Ответный отзыв
Елизавета - корректный заказчик, поставила чёткие требования и оплатила работу сразу после сдачи. приятно было работать, была бы рада продолжить сотрудничество)
$10
10 баллов
14 лет назад
Ответственный человек!!! Сделала всё в срок на высоком уровне. Советую всем и продолжаю работать!
Ответный отзыв
Дмитрий - отличный заказчик. подробное ТЗ, всегда готов ответить на любые вопросы, своевременная оплата. приятно было поработать.
$10
10 баллов
15 лет назад
Светлана – очень хороший автор. Работа выполнена качественно и в срок. Дополнения (необходимость которых возникла НЕ по вине Светланы) внесены оперативно и полностью в соответствии с просьбой. С удовольствием продолжим сотрудничество со Светланой и рекомендуем ее как хорошего автора.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. требования к заказам чёткие и понятные, общение приятное, оплата своевременная. Александр практически постоянно на связи, всегда можно что-то уточнить и быть уверенным в чётком и тактичном ответе. от сотрудничества с Александром остались только позитивные эмоции. была бы очень рада в будущем продолжить общение и сотрудничество.
$6
10 баллов
15 лет назад
Спасибо за отличную работу. Приятно иметь дело с адекватными и обязательными людьми.
Ответный отзыв
Работать с человеком понравилось. чёткая постановка задания, на все вопросы - ясный, чёткий ответ. оплата - моментальная, сразу после проверки. приятно с Вами работать, спасибо.
$4
10 баллов
15 лет назад
Спасибо за статью. Хороший стиль, грамотный подбор материалов. Четко, в срок. Мне понравилось.
Ответный отзыв
Человек надёжный, хороший заказчик. знает, чего хочет, выполняет обещания. приятно было работать, было бы замечательно сотрудничать в будущем.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
2 отзыва
от $5
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
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Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
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Переводы
нет отзывов
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