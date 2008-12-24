Svetlancer

Светлана Кузнецова Svetlancer

 
40 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Работаю в региональной телекомпании 3 года, телекорреспондент, автор программ.

отлично владею программами пакета Microsoft Office, пакета Adobe, программами Edius, Opera, Mozilla Firefox.

Активная участница нескольких форумов.

пишу "человеческим" языком, быстро, интересно.

кроме русского, свободно владею украинским языком, могу качественно переводить с английского.

примеры моих работ на сайте sigmatv.net.ua

Портфолио
Отзывы заказчиков
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$6
10 баллов
14 лет назад
Методика математики - реферат
Светлана написала качественную работу в соответствии с указанными требованиями! Реферат прислала точно в оговоренный срок! Спасибо!
Елизавета - корректный заказчик, поставила чёткие требования и оплатила работу сразу после сдачи. приятно было работать, была бы рада продолжить сотрудничество)
Ответный отзыв
webmasternew
Дмитрий 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
$10
10 баллов
14 лет назад
Копипаст
Ответственный человек!!! Сделала всё в срок на высоком уровне. Советую всем и продолжаю работать!
Дмитрий - отличный заказчик. подробное ТЗ, всегда готов ответить на любые вопросы, своевременная оплата. приятно было поработать.
Ответный отзыв
BestReferat
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Реферат по истории
Светлана – очень хороший автор. Работа выполнена качественно и в срок. Дополнения (необходимость которых возникла НЕ по вине Светланы) внесены оперативно и полностью в соответствии с просьбой. С удовольствием продолжим сотрудничество со Светланой и рекомендуем ее как хорошего автора.
Замечательный заказчик. требования к заказам чёткие и понятные, общение приятное, оплата своевременная. Александр практически постоянно на связи, всегда можно что-то уточнить и быть уверенным в чётком и тактичном ответе. от сотрудничества с Александром остались только позитивные эмоции. была бы очень рада в будущем продолжить общение и сотрудничество.
Ответный отзыв
LegalZoom
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
105 отзывов
$6
10 баллов
15 лет назад
Рерайт общетематических текстов (срочно).
Спасибо за отличную работу. Приятно иметь дело с адекватными и обязательными людьми.
Работать с человеком понравилось. чёткая постановка задания, на все вопросы - ясный, чёткий ответ. оплата - моментальная, сразу после проверки. приятно с Вами работать, спасибо.
Ответный отзыв
deiww
53 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
15 лет назад
Серия статей по уходу за собаками
Спасибо за статью. Хороший стиль, грамотный подбор материалов. Четко, в срок. Мне понравилось.
Человек надёжный, хороший заказчик. знает, чего хочет, выполняет обещания. приятно было работать, было бы замечательно сотрудничать в будущем.
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
2 отзыва
от $5
от 1 дня
#67
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#156
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#929
Переводы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#4114