Наполнить сайт материалом

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На сайт добавить 50-100 позиций (страниц) каталога продукции

Большая часть материала в формате PDF

Типичная позиция - 1-2 абзаца текста (копипастл, набирать не нужно), 1 изображение, 1-2 таблицы

Еще немного материала - просто перенести с другого сайта

На сайте CMS Drupal. Еси вы с ней не работали, то покажу, там все просто.

14 лет назад
sd
40 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
год назад
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