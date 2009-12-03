База фитнеса по Москве

Очень приятно было поработать с Ларисой. Она четко поняла задачу и ответственно подошла к выполнению. Задание было выполнено в срок. После этого я попросил Ларису проверить все позиции, дополнить информацию, отсортировать и отформатировать результаты в том виде, в котором я бы хотел их получить. Лариса без пререканий выполнила мою дополнительную просьбу и я получил результат именно в том виде, который хотел и что не менее важно, точно в срок. Планирую и дальше продолжать работать с Ларисой.