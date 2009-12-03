База фитнеса по Москве

$50
Наполнение сайтовЗавершен10 заявок240 просмотров
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Необходимо составить базу фитнес клубов/центров/залов по Москве и Моск.обл.

Делать её нужно в экселе. Уметь форматировать и не делать ошибок

Думаю что на подобную работу потребуется 2-3 дня.

Всего в базе чуть больше 500 наименований.

Смотрите вложенный xls файл - нужно продолжить.

Важно отмечать количество залов в Москве и Питере

Если есть вопросы - пишите в личку, только не нужно туда предложения слать - отмечаемся здесь.

14 лет назад
Rusdrive
Андрей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
Larisa-1974-2008
Лариса 
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад
$30
3 дня
Очень приятно было поработать с Ларисой. Она четко поняла задачу и ответственно подошла к выполнению. Задание было выполнено в срок. После этого я попросил Ларису проверить все позиции, дополнить информацию, отсортировать и отформатировать результаты в том виде, в котором я бы хотел их получить. Лариса без пререканий выполнила мою дополнительную просьбу и я получил результат именно в том виде, который хотел и что не менее важно, точно в срок. Планирую и дальше продолжать работать с Ларисой.
Сотрудничество с Андреем оставило благоприятное впечатление. Во-первых, чётко поставленное задание; во-вторых, постоянное взаимодействие, в-третьих, доброжелательность со стороны Андрея; в-четвёртых, соблюдение всех договорённостей - всё это характеризует его, как порядочного человека, что очень важно для заказчика.
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