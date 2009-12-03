База фитнеса по Москве

Нужны ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ копипастеры. Задача следующая вам дается тема (разбитая еще на категории). По ней нужно собрать порядка 300 статей. Статьи нужно сложить аккуратно в текстовый фаил. С 1 сайта разрешается брать не более 3 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо составить базу фитнес клубов/центров/залов по Москве и Моск.обл.
Делать её нужно в экселе. Уметь форматировать и не делать ошибок
Думаю что на подобную работу потребуется 2-3 дня.
Всего в базе чуть больше 500 наименований.
Смотрите вложенный xls файл - нужно продолжить.
Важно отмечать количество залов в Москве и Питере
Если есть вопросы - пишите в личку, только не нужно туда предложения слать - отмечаемся здесь.
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