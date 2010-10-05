Наполнение киносайта oнлайн фильмoв

Наполнение сайтовЗавершен32 заявки452 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задачи:

1. Поиск и добавление фильмoв (10 в день, в полуавтоматическом режиме).

2. Модерирование комментариев и промо ссылок на этот же сайт.

Работа ежедневная, долгосрочная, займет около 40 минут в день, периодичность оплаты - еженедельная. Описания к фильмам составлять не нужно.

Пожалуйста, указывайте стоимость за месяц работы, приоритет - по заявленной цене.

Кандидатам отправлю полное ТЗ.

14 лет назад
smp700
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Kisulja-la
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$10
7 дней
Екатерина показала себя очень трудолюбивым и ответственным исполнителем, со своей задачей достойно справляется. Будем работать и дальше.
Адекватный, позитивно настроенный и открытый к общению заказчик, оплата своевремнная. Работать с ним приятно и полезно.
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