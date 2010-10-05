Наполнение киносайта oнлайн фильмoв

Задачи:

1. Поиск и добавление фильмoв (10 в день, в полуавтоматическом режиме).

2. Модерирование комментариев и промо ссылок на этот же сайт.

Работа ежедневная, долгосрочная, займет около 40 минут в день, периодичность оплаты - еженедельная. Описания к фильмам составлять не нужно.

Пожалуйста, указывайте стоимость за месяц работы, приоритет - по заявленной цене.

Кандидатам отправлю полное ТЗ.