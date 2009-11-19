Размещение видео на товары в интернет магазине

Нужны ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ копипастеры. Задача следующая вам дается тема (разбитая еще на категории). По ней нужно собрать порядка 300 статей. Статьи нужно сложить аккуратно в текстовый фаил. С 1 сайта разрешается брать не более 3 ...