Наполнение аниме-портала с рерайтом описаний

Здравствуйте Нужно заполнять и настраивать определенные документы с данными. Просто вбивать текст. Есть видео инструкция. На один документ уходит 15 минут. Оплата - 80 рублей за один документ. Местоположение Фрилансера - Россия (или нужен российский IP адрес)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек на аниме портал для наполнения его аниме-сериалами, фильмами, ОСТ и т.д. Как требуется оформлять новости:
1. Постер (картинка)
2. Информация о аниме (период трансляции, режисер, и прочее)
3. Описание рерайт (300-600 символов)
4. Ссылка для закачки аниме с торрент трекера и размер сериала
После добавления таким образом сериала нужно еще примерно также оформить OST-ы (описание примерно 100 символов плюс ко всему список песен, если найдете) для него и субтитры (абсолютно ничего не нужно, нашли субтитры, залили и все, никаких описаний и картинок). Все расскажу и покажу. Ссылки на сайты с которыми нужно работать - выдам. Никаких файлообменников! Если чего-то не будет на торрент-трекере - пропускаем, только мне обязательно говорим))
Итого, выходит вот такой вот блок: Аниме-сериал + OST + субтитры. Сайт стоит на ДЛЕ, проблем с пониманием не должно возникнуть, если что - помогу, но это не значит, что не нужно ничего знать, облегчите мои муки в обучении вас)))
Плачу 30 рублей за каждый блок, добавлять по одному блоку в день. Возможны иногда перерывы в работе, смотря как будет с финансами. Оплата раз в неделю без предоплаты. Обращаться людям, которым интересно аниме и будут искать и выкладывать добросовестно. Просьба людей "Аниме не моя тема, но работать смогу" не обращаться. В аську и ПМ не писать, свои аси желательно оставляйте))
P.S. В ситуации с добавлением фильма + субтитры - 15 рублей. Тоже самое и сериал + субтитры.
- Похожие заказы
- $50Наполнение сайтов39 заявокЗакрыт14 лет назад
Написать (РЕРАЙТ + КОПИРАЙТ) и красиво разместить текст по аналогии с указанных сайтов с использованием фотографий. Требование к тексту – пишем для людей чтоб он (увеличивал доверие, был краток, понятен,) в общем чтоб человек захотел ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
Задача: ведение сайта - добавление статей, фотографий, описаний товаров и видео на сайт. Необходима грамотная письменная и устная речь, наличие скайпа. Предварительно я вам все расскажу, как, что и куда ставить. На данном этапе ...Закрыт14 лет назад
Приветствую! Открыта вакансия "копипастера" ) Необходимо копировать текст с сайта и копипастить в вордпресс. Ctrl+C на сайте, Ctrl+V в Вордпрес, ставим галку на категории и "отправить". Все. Объем большой. В предложении, пожалуйста, указывайте стоимость работы. Личку не читаю, ...Завершен14 лет назад
Требуются постеры для размещения новостей на сайтах. Подробнее на http://lussya.ru/news.php?extend.32 Или пишите на [email protected]Закрыт14 лет назад
- $250
Крупной SEO-компании требуется человек для поиска порталов под публикацию промо-материалов. Требования: опыт общения с представителями крупных площадок напрямую (e-mail, icq, телефон) умение отличить качественную площадку от мусора умение оценить адекватность стоимости размещения владение даром убеждения Оплата сдельная. Сотрудничество постоянное. Контакты: e-mail: [email protected] icq: 709201Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо создавать и добавлять тизеры. Всего 50 тизеров. Но необходимо постоянно пытаться увеличить их ctr. Предлагаю два варианта работы: 1. Фиксированная месячная оплата 200 взм за то, чтобы сначала создать все 50 тизеров, и каждый день ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте! Наш проект, посвященный flash играм предлагает Вам подработку. Вкратце задача: - Мы даем Вам примерный список сайтов с флеш играми, Вы подбираете игру, проверяете по поиску наличие игры у нас на сайте. Если игры нет, качаете ее, ...Закрыт14 лет назад
Нужно составлять описания по заданной схеме. Ничего сложного: копировать-вставить, иногда нужно править информацию после перевода. Подробнее объясню выбранному кандидату.Наполнение сайтов55 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Фотки для флэшки каталога недвижимости. 10 стран, 10 фоток. Есть 10 стран в каталоге недвижимости. Требуется отобрать по одной фотке, которая раскрывает суть страны. Эти фотки будут появляться на флэшке главной страницы портала. Нужно отобрать ...Закрыт14 лет назад