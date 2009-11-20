Наполнение аниме-портала с рерайтом описаний

$50
Наполнение сайтовЗавершен9 заявок325 просмотров
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Требуется человек на аниме портал для наполнения его аниме-сериалами, фильмами, ОСТ и т.д. Как требуется оформлять новости:

1. Постер (картинка)

2. Информация о аниме (период трансляции, режисер, и прочее)

3. Описание рерайт (300-600 символов)

4. Ссылка для закачки аниме с торрент трекера и размер сериала

После добавления таким образом сериала нужно еще примерно также оформить OST-ы (описание примерно 100 символов плюс ко всему список песен, если найдете) для него и субтитры (абсолютно ничего не нужно, нашли субтитры, залили и все, никаких описаний и картинок). Все расскажу и покажу. Ссылки на сайты с которыми нужно работать - выдам. Никаких файлообменников! Если чего-то не будет на торрент-трекере - пропускаем, только мне обязательно говорим))

Итого, выходит вот такой вот блок: Аниме-сериал + OST + субтитры. Сайт стоит на ДЛЕ, проблем с пониманием не должно возникнуть, если что - помогу, но это не значит, что не нужно ничего знать, облегчите мои муки в обучении вас)))

Плачу 30 рублей за каждый блок, добавлять по одному блоку в день. Возможны иногда перерывы в работе, смотря как будет с финансами. Оплата раз в неделю без предоплаты. Обращаться людям, которым интересно аниме и будут искать и выкладывать добросовестно. Просьба людей "Аниме не моя тема, но работать смогу" не обращаться. В аську и ПМ не писать, свои аси желательно оставляйте))

P.S. В ситуации с добавлением фильма + субтитры - 15 рублей. Тоже самое и сериал + субтитры.

14 лет назад
sanyaprog
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
DisasterShow
Екатерина 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$3
7 дней
Отлично делает рерайт, поиск информации отменный, полностью оформляет материалы так, как прошу. Рекомендую вам с этой девушкой работать))
Хороший заказчик,обо всем предупреждает,помогает если какие-то трудности. Рекомендую
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