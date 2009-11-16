Составление описаний

Добрый день Ищу порядочных исполнителей для наполнения 2-ух спортивных сайтов. Сначала о главном размер оплаты 2-3уе в день на одного контент менеджера. Это для начала а там поглядим как пойдет. Суть работы: КОПИПАСТ спортивных новостей с открытых источников ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно составлять описания по заданной схеме. Ничего сложного: копировать-вставить, иногда нужно править информацию после перевода.
Подробнее объясню выбранному кандидату.
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