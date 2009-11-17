Необходимо подготовить 2 файла с контактами, есть таблица в Excel из которой и нужно и надергать информацию..

Сохраняем результат в формате .csv в кодировке юникод (UTF-8). Должно получиться два файла в одном женские фамилии в другом мужские.

формат данных в файле должен быть таким: "Фамилия";"Имя";"Отчество";"почта";"