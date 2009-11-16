Наполнить ИМ компьютерной техники согласно прайсу

Для наполнения англоязычного портала по ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ технологиям требуется контент менеджер со знанием английского языка. Задача - поиск интересных статей и новостей на данную тематику (новости зеленых и энергосберегающих технологий, обзоры рынка, новинки и пр) и публикация ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак, есть интернет-магазин на движке WebAsyst Shop-Script.
Также есть прайс-лист в формате XLS с названиями и ценами всех необходимых товаров.
Категоризация есть, примеры опубликованных товаров в ИМ по каждой категории есть.
Есть также сайты с быстрым поиском спецификаций по артикулу.
Что нужно?
Нужно чтобы человек/команда наполнил ИМ товарами из прайса (тех. спецификации и изображения).
Товары: компьютерная и цифровая техника.
Все товары должны быть по единому шаблону, "креатива" не требуется.
Трудности могут возникнуть только с поиском изображений.
И то решается двумя минутами поиска в Гугле.
Для начала нужно забить в ИМ порядка 100 ноутбуков/мониторов.
В Вашем предложении интересуют цена за все 100 позиций. И, пожалуйста, ссылки на примеры, портфолио или даже не знаю как в данном случае это лучше назвать. Либо комментарий по поводу Вашего опыта в работе с ИМ данной тематики.
Сроки заполнения - до вечера 17 ноября.
Если всё пройдёт хорошо - продолжим с выбранным исполнителем с бОльшими объёмами.
Оплата в WMR.
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