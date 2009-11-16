Наполнить ИМ компьютерной техники согласно прайсу

Итак, есть интернет-магазин на движке WebAsyst Shop-Script.

Также есть прайс-лист в формате XLS с названиями и ценами всех необходимых товаров.

Категоризация есть, примеры опубликованных товаров в ИМ по каждой категории есть.

Есть также сайты с быстрым поиском спецификаций по артикулу.

Что нужно?

Нужно чтобы человек/команда наполнил ИМ товарами из прайса (тех. спецификации и изображения).

Товары: компьютерная и цифровая техника.

Все товары должны быть по единому шаблону, "креатива" не требуется.

Трудности могут возникнуть только с поиском изображений.

И то решается двумя минутами поиска в Гугле.

Для начала нужно забить в ИМ порядка 100 ноутбуков/мониторов.

В Вашем предложении интересуют цена за все 100 позиций. И, пожалуйста, ссылки на примеры, портфолио или даже не знаю как в данном случае это лучше назвать. Либо комментарий по поводу Вашего опыта в работе с ИМ данной тематики.

Сроки заполнения - до вечера 17 ноября.

Если всё пройдёт хорошо - продолжим с выбранным исполнителем с бОльшими объёмами.

Оплата в WMR.