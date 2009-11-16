Наполнение сайта, добавление фирм с рерайтом

Требуется копи-пастер для наполнения сайта: перенос материалов из журнальной верстки (формат .qxd - программа QuarkXPress) на сайт. Сайт на CMS S.Builder. Количество номеров журнала 300-400. Страниц в одном журнале, которые надо опубликовать, около 20-30. Требования к исполнителю: - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно наполнить сайт, добалять фирмы с рерайтом описания через админку сайта. Заполнять поля контактов, добавлять новости для некоторых фирм и т.п. Вобщем заполнить сайт информацией.
Что-бы участвовать надо
1) написать заявку тут с ориентировочной ценой (обсуждается в дальнейшем)
2) Постучать в аську мне 299954656 для получения дальнейших инструкций.
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