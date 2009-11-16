Итак, есть интернет-магазин на движке WebAsyst Shop-Script. Также есть прайс-лист в формате XLS с названиями и ценами всех необходимых товаров. Категоризация есть, примеры опубликованных товаров в ИМ по каждой категории есть. Есть также сайты с быстрым поиском спецификаций ...