Наполнение товарами интернет-магазина

Нужно наполнять товарами интернет-магазин. Товары: книги и диски.

Выглядит это так: все нужные позиции уже добавлены в базу, но у них заполнено только название, цена и еще некоторые поля. Нужно заполнять для товаров недостающие поля (описание, фото, категория и доп.информация). Сайты с которых брать инфу, известны.

Админка WebAsyst, простая в использовании.

Есть подробная инструкция по заполнению и видеопример.

Товаров несколько десятков тысяч. Стоимость — 4$ за 100 позиций.