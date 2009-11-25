Перенос контента из Joomla! на PHP-Fusion 7

Несмотря на то, что работа не выполнена полностью и в срок, исполнитель повел себя очень корректно в итоге, прислав дамп базы бесплатно. Считаю, что не выполнить работу - плохо, но признать свою ошибку и прислать выполненную часть бесплатно - это говорит в пользу исполнителя.