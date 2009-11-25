Перенос контента из Joomla! на PHP-Fusion 7

Добрый день, требуется база/архив/иная форма работ художников и фотографов. Рассматриваю любіе варианты. С уважением.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перенести контент из сайта на базе Joomla! на PHP-Fusion 7. Перенос дизайна не требуется.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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