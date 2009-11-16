Наполнение сайта

Требуется копи-пастер для наполнения сайта: перенос материалов из журнальной верстки (формат .qxd - программа QuarkXPress) на сайт.

Сайт на CMS S.Builder. Количество номеров журнала 300-400. Страниц в одном журнале, которые надо опубликовать, около 20-30.

Требования к исполнителю:

- знакомство с вышеуказанной программой и CMS

- проживание Москва или Московская область (будет заключен договор и нужно будет лично получать в Москве исходники для работы).

Просьба к кандидатам оставлять свои предложения по стоимости переноса 1 номера журнала (в личку).