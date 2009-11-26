Наполнение доски объявлений

Наполнение сайтовЗавершен3 заявки383 просмотра
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Здравствуйте.

Есть доска объявлений: http://www.bipix.ru/

Необходимо ее наполнить объявлениями - 100 штук. Объявление: уникальный текст, 200-250 знаков без пробелов. Заполнить необходимо все разделы, как минимум 1 объявление должно быть в разделе.

По срокам: 5 дней

Указывайте цену за все 100 объявлений.

В выборе иполнителя проритет по цене.

Все объявления проверяются на уникальность.

Оплата по факту.

В icq, приват и на e-mail не пишите.

Все предложеня оставляем тут.

Спасибо.

P.S.: никакого слепого копирования объявлений с других ресурсов, не тратьте свое и мое время. Текст должен быть уникальным.

14 лет назад
vavil
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
-Larks-
Леонид 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-2)
14 лет назад
$2
1 день
Добавил оговоренное количество УНИКАЛЬНЫХ объявлений. Спасибо за работу.
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