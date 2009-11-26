Наполнение доски объявлений

Здравствуйте.

Есть доска объявлений: http://www.bipix.ru/

Необходимо ее наполнить объявлениями - 100 штук. Объявление: уникальный текст, 200-250 знаков без пробелов. Заполнить необходимо все разделы, как минимум 1 объявление должно быть в разделе.

По срокам: 5 дней

Указывайте цену за все 100 объявлений.

В выборе иполнителя проритет по цене.

Все объявления проверяются на уникальность.

Оплата по факту.

В icq, приват и на e-mail не пишите.

Все предложеня оставляем тут.

Спасибо.

P.S.: никакого слепого копирования объявлений с других ресурсов, не тратьте свое и мое время. Текст должен быть уникальным.