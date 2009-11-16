Фотки для флешки каталога недвижимости. 10 стран.

Фотки для флэшки каталога недвижимости. 10 стран, 10 фоток.

Есть 10 стран в каталоге недвижимости.

Требуется отобрать по одной фотке, которая раскрывает суть страны.

Эти фотки будут появляться на флэшке главной страницы портала.

Нужно отобрать по одной фотке, отражающей колорит страны. Наиболее известные объекты страны.

Список стран:

Болгария

Испания

Египет

Хорватия

Черногория

Чехия

Франция

Финляндия

Германия

США

Источником фоток может служить: fotki.ya.ru photofile.ru и аналогичные ресурсы.

Ссылка на источник + автора обязательна.

Итог работы – 10 фоток в разрешении от 1200 px по ширине у меня на почте.

Стоимость работы 5$

Оплата WMR или YM.

Я сам свяжусь с вами, оставляйте в порядке приоритета: скайп, ICQ, почта.