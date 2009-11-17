Поиск качественных порталов

$250
Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка204 просмотра
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Крупной SEO-компании требуется человек для поиска порталов под публикацию промо-материалов.

Требования:

опыт общения с представителями крупных площадок напрямую (e-mail, icq, телефон)

умение отличить качественную площадку от мусора

умение оценить адекватность стоимости размещения

владение даром убеждения

Оплата сдельная. Сотрудничество постоянное.

Контакты:

e-mail: [email protected]

icq: 709201

14 лет назад
hard
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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