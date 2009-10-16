Профессиональный портрет

Опытный специалист в области интернет-маркетинга. Успешно работал с крупнейшими украинскими и российскими контент-проектами и интернет-магазинами в направлении интернет-рекламы и развития онлайн-бизнеса. Давно определился с направлением деятельности. Имею опыт менеджмента персонала, работы с фрилансерами. Владею техниками переговоров с трудными клиентами и исполнителями. Очень коммуникабелен, с современными взглядами на жизнь и процесс работы. Ценю время других.

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Опыт работы

2010 - н.в. Fresh IT (http://freshit.net)

Директор по развитию

2008–2010 Promodo (http://www.promodo.ru)

Руководитель отдела продвижения в русскоязычном сегменте

Управление проектами в направлении поискового продвижения

- Планирование мероприятий по интернет-маркетингу

- Расчет и планирование бюджетов на продвижение

- Мониторинг отчетности и сроков выполнения задач по продвижению

- Разработка четкого алгоритма работы по продвижению проектов

- Разработка технических заданий на написание программ для ускорения процесса продвижения и разгрузки исполнителей

- Успешная постановка, проведение экспериментов по улучшению архитектуры клиентских проектов, юзабилити.

- Анализ динамики количества заказов и уровня конверсии на основе живых данных.

- Настройка Google Analytics для крупных, мультисайтовых проектов для адекватного отслеживания конверсий - - -

- Плотная работа с VIP-клиентами.

- Написание коммерческих предложений, ведение переговоров.

- Сложная веб-аналитика проектов с использованием Google Analytics.

- Определение наиболее/наименее полезных источников посетителей, выделение наиболее полезных типов

посетителей на основе множеств параметров

- Ведение веб-аналитики с использованием E-commerce

- Успешная работа с Google Website Optimizer для увеличения конверсии проектов

- Активное участие в бизнес-планировании компании

- Подбор персонала в команду. Изучение резюме, проведение собеседований

- Презентация компании с докладами на профессиональных конференциях и семинарах в Украине

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2007-2008 Promodo (http://www.promodo.ru)

Специалист по поисковому продвижению

- Расчет бюджетов на продвижение

- Планирование мероприятий на продвижение

- Подбор семантического ядра запросов для продвижения

- Работа с биржами ссылок Sape, Blogun, Miralinks.

- Регистрация сайтов в каталогах ресурсов Ведение контекстных рекламных кампаний в Google Adwords,

Yandex.Direct.

- Расчет бюджетов, подбор ключевых слов, работа со страницами приземления, отслеживание эффективности

через Google Analytics.

- Оптимизация контента под поисковые системы Написание отчетов о продвижении. Аналитика достигнутых результатов

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Профессиональное развитие

- Курсы ораторского мастерства

- Тренинг по личной эффективности Тренинг по управленческой эффективности

- Закрытые семинары по контекстной рекламе от представителей Google

- Открытые семинары по контекстной рекламе от компании «Яндекс»

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Выступления на профессиональных мероприятиях:

6.08.2010, Полтава

Практический семинар совместно с «Яндекс». Интернет-реклама: итоги и перспективы

Доклад: «Практика оценки эффективности интернет-рекламы»

20.05.2010, Киев

Конференция "Интернет-маркетинг в Украине"

Доклад: "Поисковое продвижение: что нужно знать владельцам интернет-магазинов"

Презентация: http://www.slideshare.net/UaMaster/imu2010-promodopinkovskiy

22.04.2010, Днепропетровск

Конференция по инновационному маркетингу "Marketing Drive "

Доклад: "Интернет как канал продаж"

1.04.2010, Киев

Украинский форум интернет-деятелей

Доклад: «Продвижение больших контент-проектов в интернете»

Презентация: http://iforum.com.ua/doklady/2010/reklama/Promodo.ppt

27.10.2009, Киев

Конференция «Бизнес интернет-магазинов»

Доклад: «Продвижение интернет-магазина в поисковых системах, основные мифы и подводные камни»

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=RGQY1wG7P8I

16.10.2009, Харьков

Семинар Яндекса.Использование внутренних и внешних ресурсов для продвижения интернет-проектов.

Доклад «Использование внутренних и внешних ресурсов для продвижения интернет-проектов»

Презентация: http://www.slideshare.net/Promodo/inua-2009

13.03.2009, Харьков. 3-й семинар по современному интернет-маркетингу в Украине

Доклад «Тенденции развития поисковых алгоритмов. Методы борьбы с поисковым спамом.»