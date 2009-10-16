Профессиональный портрет
Опытный специалист в области интернет-маркетинга. Успешно работал с крупнейшими украинскими и российскими контент-проектами и интернет-магазинами в направлении интернет-рекламы и развития онлайн-бизнеса. Давно определился с направлением деятельности. Имею опыт менеджмента персонала, работы с фрилансерами. Владею техниками переговоров с трудными клиентами и исполнителями. Очень коммуникабелен, с современными взглядами на жизнь и процесс работы. Ценю время других.
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Опыт работы
2010 - н.в. Fresh IT (http://freshit.net)
Директор по развитию
2008–2010 Promodo (http://www.promodo.ru)
Руководитель отдела продвижения в русскоязычном сегменте
Управление проектами в направлении поискового продвижения
- Планирование мероприятий по интернет-маркетингу
- Расчет и планирование бюджетов на продвижение
- Мониторинг отчетности и сроков выполнения задач по продвижению
- Разработка четкого алгоритма работы по продвижению проектов
- Разработка технических заданий на написание программ для ускорения процесса продвижения и разгрузки исполнителей
- Успешная постановка, проведение экспериментов по улучшению архитектуры клиентских проектов, юзабилити.
- Анализ динамики количества заказов и уровня конверсии на основе живых данных.
- Настройка Google Analytics для крупных, мультисайтовых проектов для адекватного отслеживания конверсий - - -
- Плотная работа с VIP-клиентами.
- Написание коммерческих предложений, ведение переговоров.
- Сложная веб-аналитика проектов с использованием Google Analytics.
- Определение наиболее/наименее полезных источников посетителей, выделение наиболее полезных типов
посетителей на основе множеств параметров
- Ведение веб-аналитики с использованием E-commerce
- Успешная работа с Google Website Optimizer для увеличения конверсии проектов
- Активное участие в бизнес-планировании компании
- Подбор персонала в команду. Изучение резюме, проведение собеседований
- Презентация компании с докладами на профессиональных конференциях и семинарах в Украине
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2007-2008 Promodo (http://www.promodo.ru)
Специалист по поисковому продвижению
- Расчет бюджетов на продвижение
- Планирование мероприятий на продвижение
- Подбор семантического ядра запросов для продвижения
- Работа с биржами ссылок Sape, Blogun, Miralinks.
- Регистрация сайтов в каталогах ресурсов Ведение контекстных рекламных кампаний в Google Adwords,
- Расчет бюджетов, подбор ключевых слов, работа со страницами приземления, отслеживание эффективности
через Google Analytics.
- Оптимизация контента под поисковые системы Написание отчетов о продвижении. Аналитика достигнутых результатов
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Профессиональное развитие
- Курсы ораторского мастерства
- Тренинг по личной эффективности Тренинг по управленческой эффективности
- Закрытые семинары по контекстной рекламе от представителей Google
- Открытые семинары по контекстной рекламе от компании «Яндекс»
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Выступления на профессиональных мероприятиях:
6.08.2010, Полтава
Практический семинар совместно с «Яндекс». Интернет-реклама: итоги и перспективы
Доклад: «Практика оценки эффективности интернет-рекламы»
20.05.2010, Киев
Конференция "Интернет-маркетинг в Украине"
Доклад: "Поисковое продвижение: что нужно знать владельцам интернет-магазинов"
Презентация: http://www.slideshare.net/UaMaster/imu2010-promodopinkovskiy
22.04.2010, Днепропетровск
Конференция по инновационному маркетингу "Marketing Drive "
Доклад: "Интернет как канал продаж"
1.04.2010, Киев
Украинский форум интернет-деятелей
Доклад: «Продвижение больших контент-проектов в интернете»
Презентация: http://iforum.com.ua/doklady/2010/reklama/Promodo.ppt
27.10.2009, Киев
Конференция «Бизнес интернет-магазинов»
Доклад: «Продвижение интернет-магазина в поисковых системах, основные мифы и подводные камни»
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=RGQY1wG7P8I
16.10.2009, Харьков
Семинар Яндекса.Использование внутренних и внешних ресурсов для продвижения интернет-проектов.
Доклад «Использование внутренних и внешних ресурсов для продвижения интернет-проектов»
Презентация: http://www.slideshare.net/Promodo/inua-2009
13.03.2009, Харьков. 3-й семинар по современному интернет-маркетингу в Украине
Доклад «Тенденции развития поисковых алгоритмов. Методы борьбы с поисковым спамом.»
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