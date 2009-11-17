Добавление flash игр на сайт

Здравствуйте!

Наш проект, посвященный flash играм предлагает Вам подработку.

Вкратце задача:

- Мы даем Вам примерный список сайтов с флеш играми, Вы подбираете игру, проверяете по поиску наличие игры у нас на сайте. Если игры нет, качаете ее, играете, чтобы понять о чем игра.

- Пишете краткое описание (образцы покажем) 2-3 предложения с уместным использованием 1-2 ключевых слов (список дадим). Если при этом Вы знаете основы html - большой плюс - если работа пойдет, сможем сотрудничать в перспективе. Важно, чтобы описание было без орфографических ошибок, с соблюдением правил пунктуации и разумеется Ваше собственное. Безграмотные и взятые с других сайтов описания нам не подходят.

- Делаете три разных скриншота игры и в граф редакторе (например фотошоп) обрезаете скрин до размеров окна с игрой (примеры покажем, объясним дополнительно как делать если что).

- Полученную инфу по каждой игре размещаете через спец интерфейс на сайте (очень простой - покажем как пользоваться).

Подробные инструкции о том как делать предоставим. Необходимо порядка 5 игр в день. Иногда больше.

Оплата от 6 до 8 руб. за игру (в зависимости от игры и качества описания). При хорошей работе возможны доп выплаты.

Способ и сроки оплаты обговорим.

Лучше пишите в icq (в профиле).

Благодарим за внимание.