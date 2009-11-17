Создание и добавление тизеров, выгодные условия

Необходимо создавать и добавлять тизеры. Всего 50 тизеров. Но необходимо постоянно пытаться увеличить их ctr. Предлагаю два варианта работы:

1. Фиксированная месячная оплата 200 взм за то, чтобы сначала создать все 50 тизеров, и каждый день удалять тизеры с цтр ниже порогового и заменять их новыми. 5 дней в неделю. Оплата по пятницам.

2. Оплата за каждый тизер с высоким цтр отдельно:

1. цтр 0.4 - 3вмз

2. цтр 0.5 - 5вмз

3. цтр 0.6 - 7вмз

4. цтр 0.7 - 9вмз

при такой схеме вы заработаете гораздо больше при качественной работе.

Выбор схемы за исполнителем.