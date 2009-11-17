Задача: ведение сайта - добавление статей, фотографий, описаний товаров и видео на сайт.

Необходима грамотная письменная и устная речь, наличие скайпа.

Предварительно я вам все расскажу, как, что и куда ставить.

На данном этапе – добавить 27 позиций товаров (примерно 4-5 категорий). То есть, я высылаю список товаров, разнести по категориям и находите к каждому товару фото (сайт укажу+если там не все, найти в англоязычных).

За это -150 рублей.

Если дальше сработаемся и все будет понятно-постоянное заполнение сайта, изредка товарами, чаще добавление статей и видео.

Предпочтительны те, у кого есть скайп и кто адекватно расскажет о себе в 3 предложениях.

Сайтов несколько, т.е. оплата вырастает по количеству сайтов.