Копипаст в WordPress

Добрый день Ищу порядочных исполнителей для наполнения 2-ух спортивных сайтов. Сначала о главном размер оплаты 2-3уе в день на одного контент менеджера. Это для начала а там поглядим как пойдет. Суть работы: КОПИПАСТ спортивных новостей с открытых источников ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Открыта вакансия "копипастера" )
Необходимо копировать текст с сайта и копипастить в вордпресс. Ctrl+C на сайте, Ctrl+V в Вордпрес, ставим галку на категории и "отправить". Все.
Объем большой.
В предложении, пожалуйста, указывайте стоимость работы. Личку не читаю, предложения без указания стоимости не читаю.
Спасибо.
UPD. Тематика контента - адалт. Это для впечатлительных ))
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