Копипаст в WordPress

Приветствую!

Открыта вакансия "копипастера" )

Необходимо копировать текст с сайта и копипастить в вордпресс. Ctrl+C на сайте, Ctrl+V в Вордпрес, ставим галку на категории и "отправить". Все.

Объем большой.

В предложении, пожалуйста, указывайте стоимость работы. Личку не читаю, предложения без указания стоимости не читаю.

Спасибо.

UPD. Тематика контента - адалт. Это для впечатлительных ))