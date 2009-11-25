Копипаст в WordPress

Наполнение сайтовЗавершен31 заявка429 просмотров
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Приветствую!

Открыта вакансия "копипастера" )

Необходимо копировать текст с сайта и копипастить в вордпресс. Ctrl+C на сайте, Ctrl+V в Вордпрес, ставим галку на категории и "отправить". Все.

Объем большой.

В предложении, пожалуйста, указывайте стоимость работы. Личку не читаю, предложения без указания стоимости не читаю.

Спасибо.

UPD. Тематика контента - адалт. Это для впечатлительных ))

WordPress
14 лет назад
konstantin7
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
DisasterShow
Екатерина 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$6
5 дней
Все сделано отлично. Объяснил как делать 1 раз и больше вопросов не возникало. Работает быстро и без вопросов. Вобщем, продолжаем сотрудничество.
Хороший заказчик,четко объяснил чего хочет,слово за слово вытягивать не пришлось,не стучал в аську каждые пять минут с вопросами "вы делаете?",оплата по запросу.Очень рекомендую
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