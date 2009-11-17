Наполнение сайта meblirovka.com

Написать (РЕРАЙТ + КОПИРАЙТ) и красиво разместить текст по аналогии с указанных сайтов с использованием фотографий. Требование к тексту – пишем для людей чтоб он (увеличивал доверие, был краток, понятен,) в общем чтоб человек захотел у нас заказать себе мебель :)))) ВНИМАНИЕ ФОТКИ В АРХИВЕ В СООТВНСТВУЮЩЕЙ ПОПКЕ ЕСЛИ НЕТУ, МОЖНО БРАТЬ С САЙТОВ. (НИКАКОГО 100% копирования текста, за исключением названий и артиклей)