Поиск расшифровки красок

Нужно найти описание всех красок данных в файле и занести их в таблицу

Таблица три столбца. Первый столбей - краткое название. Второй столбец - полное английское название (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО) Третий столбец - полное русское описание.

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