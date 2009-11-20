Поиск расшифровки красок

Необходимо сделать описание (и выложить фото, фото предоставлю, часть описаний тоже) товаров магазина цветов. Описание на 1000-1500 знаков. Около 200 позиций. Важно –наличие скайпа для связи, грамотная речь, желательно знание a-cms. 1000 рублей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно найти описание всех красок данных в файле и занести их в таблицу
Таблица три столбца. Первый столбей - краткое название. Второй столбец - полное английское название (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО) Третий столбец - полное русское описание.
Пишите в ICQ 410086755
Цена 30р
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